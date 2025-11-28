A 4ª edição da Feira Tecnológica Florestal, subordinada ao tema “A Robótica ao serviço da Floresta”, decorre dia 28 de Novembro, na Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes, em Mouriscas.

O certame está inserido no projecto TECNOFOREST 4.0, financiado através do Fundo Ambiental e co-financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) da União Europeia e vai reunir entidades, actuantes no sector, que irão partilhar conhecimento, demonstração e colaboração entre empresas, investigadores e técnicos, de modo a evidenciar o papel crucial da robótica e da inovação tecnológica na gestão florestal.

Os trabalhos começam às 9h30 e o primeiro painel terá como enfoque as “Novas Tecnologias do Mercado Florestal”, sendo centrado no processamento de dados LiDAR (Light Detection and Ranging), da Direcção-Geral do Território.

O segundo painel será sobre “Projectos de Inovação” com o programa RI Forestry a debruçar-se sobre os dados de satélite na monitorização florestal e a sua importância na previsão do perigo de incêndio.

Da parte da tarde, decorrerá a exposição e demonstração de algumas das tecnologias aplicadas à floresta com simuladores, Sistema Global de Navegação por Satélite (GNSS) profissional, LiDAR e instrumentos para dendrometria e inventário florestal, entre outros, com o intuito de evidenciar o papel crucial da robótica e da inovação tecnológica na gestão florestal.

O evento conta com o apoio da Associação dos Agricultores dos Concelhos de Abrantes, Constância, Sardoal e Mação, da EPDRA e da TAGUS – Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Interior, no âmbito do objectivo estratégico “Promover o desenvolvimento económico do território assente na digitalização, inovação e qualificação” da sua Estratégia de Desenvolvimento Local TAGUS 2027.