Economia | 29-11-2025 15:00
AIP fala com ministro da presidência sobre falta de mão-de-obra e legislação laboral
Entre vários temas abordou-se a saída de população licenciada para o estrangeiro; medidas para a contenção da excessiva mobilidade da população imigrante
O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, recebeu uma delegação da Associação Industrial Portuguesa (AIP). A delegação composta pelos presidentes da direcção, assembleia-geral e conselho fiscal, respectivamente, José Eduardo Carvalho, Pedro Ferraz da Costa e Mara Almeida, membros dos corpos sociais, e representantes de algumas empresas, tais como, Navigator, Mota Engil, Generis, Fapil e Rações Zêzere reflectiu com o governante temas como a carência de mão-de-obra e a situação dos fluxos de/e para Portugal e o reflexo na legislação laboral.
Nesta iniciativa falou-se sobre a saída de população licenciada para o estrangeiro; medidas para a contenção da excessiva mobilidade da população imigrante, após a obtenção de vistos; internalização dos custos sociais da emigração nas empresas; a relação entre os descontos para a segurança social; futuras pensões do pessoal imigrante e equilíbrio da segurança social.
Os participantes também abordaram as questões da exigência de alojamento; política de integração e o papel das empresas na educação e saúde; política económica voltada para o investimento em equipamento ou para a mão de obra intensiva; discussão sobre o conceito de “meios de subsistência” a definir na futura portaria regulamentar; avaliação do desempenho e resultados do protocolo das migrações; medidas mais controversas da agenda de trabalho digno; flexibilização da legislação laboral; e taxa wedge.
