Ourém quer combater sazonalidade do turismo promovendo o bem-estar e a sustentabilidade

A Câmara Municipal de Ourém, juntamente com a Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte, organizou um encontro no Castelo Medieval de Ourém, onde reuniu também as entidades Turismo de Portugal, Turismo do Centro de Portugal e ainda a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. O objectivo foi debater o papel do turismo de bem-estar enquanto estratégia de desenvolvimento sustentável e no combate à sazonalidade turística na região, assim como à valorização dos recursos locais e identidades territoriais.

Anabela Freitas, vice-presidente da Turismo do Centro de Portugal, afirma ser necessário desenvolver um turismo sustentável a nível económico, social e ambiental de modo a preservar o território e apoiar as comunidades. Considera ainda que a região do Ribatejo Norte tem todos os meios necessários para poder investir neste sector. “A região do Ribatejo Norte tem água, luz, clima e natureza, tudo o que é necessário para o turismo de bem-estar”, disse. Segundo a responsável, o turismo de bem-estar é um dos modos de combater a sazonalidade. Anabela Freitas revelou um estudo que dá conta de que 45% dos turistas estrangeiros estão disponíveis para alterar o seu destino se lhes for apresentado um que tenha proximidade com as comunidades locais. Como afirma a vice-presidente, “o turismo é feito de pessoas para pessoas”.

Luís Albuquerque, presidente da Câmara Municipal de Ourém, reforça a ideia de que é necessária uma complementaridade entre os vários serviços turísticos. “Ourém tem turismo religioso, cultural, histórico, patrimonial e gastronómico”, sublinha. O autarca refere que é fundamental fixar turistas no território durante mais dias. O presidente afirma que a taxa de fixação é de apenas 1,6 noites, um número muito reduzido para o pretendido.

A Associação para o Desenvolvimento Integrado do Ribatejo Norte (ADIRN) apresentou, na iniciativa, a candidatura ao projecto “Crescer com o Turismo”, da Turismo de Portugal, um programa que visa apoiar associações e empresas que queiram implementar projectos que reforcem a competitividade turística dos territórios, qualifiquem os seus activos, promovam a coesão social e contribuam para a redução da sazonalidade turística, conforme explicou Jorge Rodrigues, coordenador da ADIRN.