Celebrar a qualidade da Pastelaria Chámel de Celeste Costa e Nuno Carvalho

A pastelaria Chámel, em Fazendas de Almeirim, celebrou no dia 1 de Dezembro o seu 42.º aniversário, e assinalou também um ano com a gerência de Celeste Costa e Nuno Carvalho, novos proprietários do espaço.

A ligação do casal à Chámel é explicada pelos próprios. “Tudo começou quando investimos num terreno para um projecto, aqui nas Fazendas de Almeirim. Celeste já frequentava a pastelaria desde os seus 17 anos e Nuno começou a frequentar a mesma posteriormente, e a gostar. Quando os antigos proprietários da casa, decidiram trespassar, aproveitamos a oportunidade. Foi em Outubro de 2024”.

Mas não se tratou de uma simples aventura ou capricho. Tanto Celeste Costa, como Nuno Carvalho, trabalham no sector da restauração há vinte e cinco anos.

“O balanço deste primeiro ano com a Chámel é muito positivo. Conseguimos fazer grandes melhorias na pastelaria, apostamos em pasteleiros com grande certificação, ligados à pastelaria francesa, e também aumentámos a qualidade e variedade dos produtos”, sublinham.

A Pastelaria, que funciona das 05h00 às 21h00, tem fabrico próprio e, para além da venda ao público, revende para pastelarias e restauração. É muito conhecida pelo Bolo Rei, os Croissants e o Arroz Doce.

Tem também uma grande variedade de pampilhos, com 10 sabores diferentes, Pastéis de Nata e Croissants XL, e uma grande variedade de bolos de pastelaria, bolos de aniversário, e agora, na época do Natal os doces típicos, como os Coscorões, Bolo Escangalhado, Bolo Rainha, Velhozes de abóbora, Azevias, Fatias Douradas e Broas.Comercializa também pão caseiro e pão com chouriço, fornecido por uma padeira.