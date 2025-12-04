Turismo do Alentejo e Ribatejo com maior investimento, reforço promocional e novos produtos

Depois de dois anos centrados na promoção e comunicação da região, a Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo (ERTAR) vai implementar no próximo ano um plano de acção robusto para reforçar a notoriedade do Ribatejo nos mercados nacional e internacional.

O plano de acção para 2026 foi apresentado por José Manuel Santos, presidente da ERTAR, no Palácio do Governador em Lisboa, anunciando um investimento para a promoção do Ribatejo no próximo ano a rondar o meio milhão de euros, um acréscimo de 150 mil euros face ao ano anterior. Tudo com a intenção de reforçar a notoriedade do Ribatejo enquanto destino turístico de valor acrescentado.

José Manuel Santos destaca a ambição de “aumentar a notoriedade da marca Ribatejo”, com duas novas campanhas publicitárias já previstas, focadas sobretudo nas épocas média e baixa. Está igualmente em curso um trabalho com uma agência de comunicação de Madrid para promover a região na Andaluzia e Extremadura, com conteúdos dedicados ao Ribatejo em centros comerciais e meios de comunicação espanhóis, algo inédito na estratégia regional.

A presença em feiras e eventos nacionais será também reforçada, incluindo na Feira Internacional do Artesanato, onde o Ribatejo pretende assumir um papel de maior destaque em 2026. Para o próximo ano está previsto, entre outras medidas, a criação da figura dos “Embaixadores do Ribatejo”, influenciadores que ajudarão a promover o destino.

Fátima, campo e vinho

O segundo eixo do plano foca-se na organização e qualificação do produto turístico. A requalificação dos percursos pedestres da Lezíria do Tejo deverá avançar em 2026, acompanhada pelo desenvolvimento de roteiros literários - como o da obra de José Saramago - e a criação de uma rede de alojamentos literários, projecto-piloto escolhido pelo Turismo de Portugal.

A melhoria da sinalética dos Caminhos de Fátima já está concluída e por isso, em 2026, será feita a actualização dos Caminhos de Santiago, respondendo à procura por percursos menos saturados. Outro eixo do plano centra-se no apoio à comercialização e no lançamento de novos produtos, com forte aposta na enogastronomia. A Rota dos Vinhos do Tejo reforçará o seu papel estratégico e o turismo gastronómico terá novas iniciativas, incluindo o crescimento do evento “Raízes Vivas”, que no próximo ano deverá expandir-se a vários concelhos da região.

Para a ERTAR, a promoção do Ribatejo enquanto destino turístico “tem de ser mais agressiva”. Respondendo a questões dos jornalistas, José Manuel Santos sublinhou que a região necessita urgentemente de mais unidades hoteleiras e adiantou que os “Roteiros do Investimento”, iniciados em 2024, serão retomados no próximo ano. No distrito de Santarém, em Coruche e Alpiarça, já foram identificadas seis oportunidades de investimento, apresentadas a grupos hoteleiros nacionais e internacionais.

Apesar do crescimento do orçamento da ERTAR para o ano, José Manuel Santos alertou para um problema: a falta de dados estatísticos actualizados sobre a procura turística na Lezíria do Tejo, fruto da integração recente com o Oeste. “A pior coisa que pode haver é gerirmos um destino sem números”, lamentou. Para resolver o problema, a entidade vai contratar consultoria especializada, esperando normalizar o fluxo de dados até final do ano.

“O Ribatejo tem uma identidade fortíssima. Continuamos a dizer que o Ribatejo é o próximo destino turístico de Portugal. Dizemos que é o próximo mas daqui a três anos quero dizer que já é o destino turístico de Portugal”, destacou José Manuel Santos. A estratégia agora apresentada pretende acelerar esse caminho, reforçando o posicionamento da região junto do mercado nacional e, gradualmente, junto de Espanha e de mercados internacionais estratégicos.