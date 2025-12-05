uma parceria com o Jornal Expresso
05/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Economia | 05-12-2025 15:00

A Vila já está a aceitar encomendas para o Natal e Ano Novo

Maria Isaltina Gomes - foto O MIRANTE
Pastelaria Supermercado de Maria Isaltina Gomes Unipessoal Lda celebrou dois anos ao serviço de Tramagal e localidades vizinhas.

A Pastelaria Supermercado A Vila já está a aceitar encomendas para o Natal e Ano Novo. Propriedade de Maria Isaltina Gomes e localizada no Bairro Azul, no Tramagal, tem à disposição dos clientes, para além de brinquedos e têxteis adequados para prendas, todo o tipo de produtos alimentares adequados à quadra festiva.
Leitão assado; coscorões; belhoses; sonhos; azevias; bolo rei, bolo rainha e bolo escangalhado são alguns dos inúmeros doces tradicionais, a par de legumes frescos como grelos e couve portuguesa, e carnes variadas, como as de cabrito, borrego, pato, peru e rolos de carnes variadas.
Após dois anos de actividade, a proprietária não esconde as dificuldades iniciais na captação e fixação de clientes e diz estar grata a Fornecedores, clientes e funcionários. “Tem sido uma grande aventura, e deixo o meu obrigado a todos os que me acompanharam nela, esperando que celebremos juntos mais anos”, sublinha.
A maior vantagem da Pastelaria Supermercado A Vila é a proximidade com os clientes e a qualidade dos produtos é outra, nomeadamente de frutas e legumes, pão e lacticínios e dos petiscos, como bucho, salada de ovas e pota e tábuas de enchidos, tostas, sandes, salgados, bebidas e sopas. Tem serviço de mesa.
Também funciona como ponto de recolha da InPost, GLS e Celeritas faz entregas ao domicílio no Tramagal, Constância e Abrantes. Funciona, de segunda a sexta das 07h00 às 19h00 e aos fins-de-semana e feriados, das 08h00 às 19h00.

