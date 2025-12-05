Consultórios Médicos do Jardim com especialista em Medicina Tradicional Chinesa

A Clínica Consultórios Médicos do Jardim, localizada na Rua Alexandre Herculano, 2B, em Almeirim — por cima da Farmácia Correia de Oliveira e junto aos Bombeiros — anunciou a integração na sua equipa de Alexandra Vasco, especialista em Medicina Tradicional Chinesa (MTC).

Entre as técnicas que aplica destaca-se a acupunctura, reconhecida pelos seus benefícios em diversas condições de saúde, incluindo dor crónica, ansiedade, insónia e problemas músculo-esqueléticos.

Com aquela nova valência, a clínica amplia a sua oferta de cuidados, que já inclui um vasto conjunto de especialidades médicas e terapêuticas: Medicina Geral e Familiar, Pedopsiquiatria, Psicologia, Otorrinolaringologia, Ginecologia e Obstetrícia, Neurocirurgia, Psicomotricidade, Terapia da Fala, Terapia Ocupacional e Medicina Interna.

A Clínica Consultórios Médicos do Jardim dispõe ainda de acordos e convenções com várias seguradoras, facilitando o acesso dos utentes aos diferentes profissionais e especialidades.