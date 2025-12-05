Eucaliptal dá lugar a floresta de sobreiros e medronheiros na Meia Via 

Arrancou a fase final da reconversão florestal em curso na zona da Meia Via, concelho de Torres Novas, com a plantação de cerca de 2.300 sobreiros e medronheiros, espécies nativas adaptadas às condições da região e fundamentais para a criação de ecossistemas mais resilientes, informou a Câmara de Torres Novas a propósito do Dia da Floresta Autóctone, que se assinala a 23 de Novembro.

A intervenção, explica o município, insere-se num projecto de recuperação ecológica de um antigo eucaliptal de cerca de quatro hectares, que tem vindo a ser transformado numa área florestal de base autóctone. Após os trabalhos de abate, remoção de touças e preparação dos solos, inicia-se agora a instalação das novas espécies.

Esta reconversão, destaca a Câmara de Torres Novas, pretende reduzir o risco de incêndio, aumentar a biodiversidade, valorizar o uso sustentável do território e alinhar o concelho com as metas nacionais e europeias de adaptação às alterações climáticas. A aposta em espécies nativas, como o sobreiro e o medronheiro, procura garantir uma floresta mais equilibrada, com maior capacidade de regeneração e contributo para o sequestro de carbono.