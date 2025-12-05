uma parceria com o Jornal Expresso
05/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Economia | 05-12-2025 07:00

ISLA Santarém organiza Mercado de Natal solidário a favor da APPACDM

foto ilustrativa
Iniciativa decorre no Pátio do ISLA Campus, nos dias 3, 4 e 5 de Dezembro, entre as 11h00 e as 21h00 e, no dia 6, entre as 10h00 às 14h00.

O ISLA Santarém - Instituto Politécnico, através da iniciativa ISLA Voluntário, promove entre os dias 3 e 6 de Dezembro um Mercado de Natal Solidário, aberto ao público, cujas receitas revertem para a APPACDM de Santarém, instituição de referência no apoio a pessoas com deficiência intelectual e multideficiência.
O Mercado decorre no Pátio do ISLA Campus, com bancas dedicadas a produtos regionais, gastronomia, cosmética, decoração, livros e moda — uma oportunidade única para viver o espírito natalício, apoiar causas sociais e valorizar produtores locais. Nos dias 3, 4 e 5 de Dezembro, o Mercado funciona entre as 11h00 e as 21h00 e, no dia 6, entre as 10h00 e as 14h00.

