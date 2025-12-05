uma parceria com o Jornal Expresso
Economia | 05-12-2025 15:00

McDonald’s da zona ribatejana e Carregado entregam 21 bolsas de estudo

Nos oito restaurantes da franquiada Ana Margarida Teixeira os colaboradores são incentivados a estudar e a construir um futuro melhor - foto DR
Nos oito restaurantes de Ana Margarida Teixeira os colaboradores são incentivados a concluírem os seus estudos.

Os restaurantes McDonald’s da zona ribatejana – Alverca Auchan, Alverca Drive, Cartaxo, Porto Alto, Póvoa de Santa Iria, Vila Franca de Xira e Santarém – e do Carregado, atribuíram 21 bolsas de estudo a colaboradores no âmbito do projeto ‘UP’ - Programa Nacional de Bolsas de Estudo da McDonald’s.
As bolsas, que representam um investimento global superior a 20 mil euros nos oito restaurantes, visam apoiar financeiramente os jovens da zona ribatejana e do Carregado no seu percurso no Ensino Superior, reforçando a aposta da franquiada Ana Margarida Teixeira, no desenvolvimento pessoal do seu talento interno.
No conjunto dos oito restaurantes da franquiada Ana Margarida Teixeira, mais de 70% dos 400 colaboradores têm menos de 25 anos, procurando a McDonald’s apoiar e incentivar estes jovens a concluírem os seus estudos com o propósito de contribuir para a construção do seu futuro. É com este compromisso em vista que, no âmbito do Programa Nacional, foram atribuídas 21 bolsas a colaboradores McDonald’s da região.
“Para mim é um enorme orgulho e prazer poder de alguma forma facilitar este caminho, com a oferta destas bolsas. Acredito que o papel de um líder é contribuir para o crescimento das pessoas que trabalham connosco, e facilitar o seu desenvolvimento”, referiu a franquiada.

