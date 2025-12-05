uma parceria com o Jornal Expresso
05/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 05-12-2025 10:09

Multinacional cria oitenta postos de trabalho em Santarém

Multinacional cria oitenta postos de trabalho em Santarém
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

A fabricante de semi-reboques Schmitz Cargobull vai criar em Santarém um centro de serviços partilhado para dar resposta ao grupo a nível europeu.

A multinacional Schmitz Cargobull vai criar em Santarém um centro de serviços partilhado para dar resposta ao grupo a nível europeu, anunciou o presidente da câmara de Santarém, João Leite. A empresa está a instalar-se junto ao acesso norte, na zona da Senhora da Guia, actualmente em requalificação. Segundo o autarca, trata-se do principal fabricante de semi-reboques na Europa, com fábricas na Alemanha, Lituânia, Espanha, Turquia e Reino Unido, e uma rede de distribuição e assistência global.

João Leite afirma que a empresa “escolheu Santarém pela dinâmica económica e social e pela nossa centralidade”, informando que o investimento “irá criar aproximadamente 80 postos de trabalhos qualificados” e que a articulação com os dois politécnicos para o recrutamento de quadros especializados está em curso.

Na manhã de 4 de Dezembro, João Leite reuniu mais uma vez com o director do grupo Nuno Gabirra. “É este o caminho que queremos e vamos continuar a percorrer. Fixar empresas, criar empregos, promover desenvolvimento e crescimento para Santarém.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Vale Tejo
    03-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar