Águas de Alenquer investiu 300 mil euros em 2025

A empresa Águas de Alenquer (AdA) prevê investir 300.254 euros no total do ano de 2025, já com 95% executado em Outubro. A informação foi avançada a O MIRANTE pelo executivo da Câmara Municipal de Alenquer, tendo em conta que a AdA ainda não respondeu às questões sobre o assunto.

Segundo o município, a verba total distribui-se pelas seguintes rubricas: 82.863€ para a rede de abastecimento de água, 40.417€ para a rede de saneamento, 174.509€ para instalações, como reservatórios e estações elevatórias, e 2.466€ para outros investimentos. “O executivo municipal tem na sua posse o plano de investimentos da concessionária e a estimativa de obras na rede até ao final do contrato de concessão”, refere a autarquia. Questionada sobre a renovação de condutas, a Câmara de Alenquer esclarece que a renovação das redes públicas não constitui uma obrigação contratual da concessionária.

Sobre a intenção de que o sistema de água volte à gestão municipal, o executivo afirma que, até que tal aconteça, o acompanhamento do trabalho da AdA continuará a ser exigente, tanto no plano contratual como operacional e no contacto com os munícipes, estando previsto um reforço da fiscalização com a aproximação do fim da concessão.

A autarquia confirma ainda ao nosso jornal que possui informação cadastral das redes, incluindo materiais, ano de implantação e registo de avarias. “No próximo orçamento, a câmara encontra-se a equacionar a possibilidade de execução de novas redes de saneamento, por forma a ampliar a disponibilidade. No caso das acções de pavimentações e repavimentações, continuará a efectuar a substituição das condutas”, sublinha.

A Câmara de Alenquer acrescenta que os cortes de água e operações na rede de abastecimento são sempre comunicados pela concessionária ao município, assim como qualquer trabalho na via pública ou operação que provoque, ou possa vir a provocar, interrupção do abastecimento.

Recorde-se que a concessionária tem sido alvo de reclamações dos munícipes, sobretudo do Carregado e Cadafais, por avarias sucessivas e roturas na rede de água que prejudicam o seu dia a dia.