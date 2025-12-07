Carpego Automóveis de Abrantes é uma referência no comércio automóvel

A Carpego Automóveis, em Abrantes, é uma empresa de referência no comércio de automóveis multimarcas e semi-novos, que, segundo o seu sócio-gerente, António Marques Alexandre, trabalha exclusivamente com viaturas nacionais e o motivo é simples, como faz questão de explicar.

“Quem percebe um pouco disto, sabe que as viaturas importadas, dado o clima de alguns países de onde vêm, podem não ser as melhores. Num país muito frio, por exemplo, é utilizado sal em abundância para combater o gelo e isso provoca a corrosão das viaturas”, sublinha.

Aos 72 anos, António Marques Alexandre, que está desde sempre ligado aos mundo automóvel, sendo inclusivamente piloto de competição, sabe do que fala e o seu aconselhamento, bem como o da sua equipa de profissionais, é uma garantia para os clientes.

Natural de Penhascoso, concelho de Mação, continua com a mesma vontade inicial de fazer sempre bem e cada vez melhor aquilo que faz e, principalmente de encontrar as melhores soluções para cada cliente. “Os padrões de ética de negócio, protecção do ambiente, bem-estar e segurança dos seus clientes e fornecedores”, são outras das suas mais-valias.

“O grande objectivo desta empresa é oferecer o melhor aos seus clientes. Temos viaturas dos mais variados segmentos e um serviço pós-venda de excelência. E temos todos os serviços relacionados com a área automóvel”, refere, acrescentado que, actualmente, a grande preocupação são as alterações ao pagamento do IUC (Imposto Único Automóvel).

A Carpego funciona todos os dias, das 09h30 às 13h00 e das 15h00 às 19h00.