07/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Economia | 07-12-2025 12:00

Funerária Braz & Sampaio presta um serviço humanizado e profissional
Funerária do concelho de Almeirim é gerida por Pedro Sampaio e Carlos Braz - foto DR
A celebrar o sexto aniversário, tem atendimento permanente, 24 horas por dia, 365 dias por ano, garantindo resposta imediata em qualquer circunstância.

A Agência Funerária Braz & Sampaio assinala o seu sexto aniversário no dia 1º de Dezembro, consolidando-se como uma referência em Fazendas de Almeirim e Almeirim.
Propriedade de Pedro Sampaio e Carlos Braz, a empresa surgiu com o propósito de oferecer um serviço funerário humanizado, profissional e capaz de responder, com dignidade, aos momentos mais delicados das famílias.
Com sede na Rua Dr. Guilherme Nunes Godinho, nº 275, em Fazendas de Almeirim, e filial na Rua Condessa da Junqueira, nº 69, em Almeirim, a agência tem vindo a crescer de forma sustentável. A experiência dos proprietários - que trabalham no ramo com profissionalismo há mais de uma década - tem sido decisiva para a construção de um serviço reconhecido pela seriedade, competência e acompanhamento próximo.
A Braz & Sampaio disponibiliza funerais, cremações e trasladações nacionais e internacionais, bem como serviço completo de florista. A empresa mantém ainda um atendimento permanente, 24 horas por dia, 365 dias por ano, garantindo resposta imediata em qualquer circunstância. Neste aniversário, Pedro Sampaio e Carlos Braz agradecem a confiança da comunidade e reforçam o compromisso de continuar a prestar um serviço baseado no respeito, na transparência e no cuidado humano que sempre caracterizaram a agência.

