McDonald’s de Rio Maior com Presépio de Sal durante a época natalícia

O McDonald’s de Rio Maior apresentou, no dia 27 de Novembro, às 15h30, o seu Presépio de Sal, numa iniciativa que uniu tradição local e envolvimento comunitário. O trabalho artístico de Cristina Alves, a criadora do presépio, homenageia as salinas, que são um dos símbolos da cidade.

A franquiada do restaurante, Xhonané Geallad, sublinhou a importância do momento. “Para mim, este Presépio de Sal é uma forma de celebrar a identidade de Rio Maior e a tradição das suas salinas, que nos enchem de orgulho. Partilhar este momento com todos traduz o meu compromisso contínuo com a comunidade onde estamos presentes. É também a expressão concreta de valores basilares da McDonald’s, que diariamente me movem: proximidade, inclusão, serviço e partilha, em particular numa época tão simbólica como o Natal, de união e esperança".

O evento contou com a presença de utentes de O Ninho - instituição apadrinhada pelo McDonald’s Rio Maior - que puderam admirar a obra e participar no lanche-convívio. Marcaram presença igualmente o presidente da Junta de Rio Maior, João Rebocho, e outras individualidades locais, reforçando o carácter comunitário da iniciativa.

O Presépio de Sal de Cristina Alves permanecerá em exposição no restaurante durante a época natalícia, convidando clientes e visitantes a celebrar a tradição num ambiente familiar.