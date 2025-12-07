uma parceria com o Jornal Expresso
07/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 07-12-2025 10:00

Taça Allianz Cup passou pela Ideal Seguros na Póvoa de Santa Iria

Taça Allianz Cup passou pela Ideal Seguros na Póvoa de Santa Iria
Da esqª para a Direita: Renato Silva, Margarida Amaral, Marta Coelho, Carla Mota, Fernando Matias - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Nos dias 26 e 27 de Novembro, o escritório da Ideal Seguros, localizado na Rua Alberto Sanches Castro, nº 11, na Póvoa de Santa Iria, recebeu a Taça da Allianz Cup.

Nos dias 26 e 27 de Novembro, o escritório da Ideal Seguros, localizado na Rua Alberto Sanches Castro, nº 11, na Póvoa de Santa Iria, recebeu a Taça da Allianz Cup. Os visitantes tiveram a oportunidade de tirar fotografias com o troféu, participar no sorteio de cinco ‘vouchers’ e ainda desfrutar de uma prova de bolinhos.
A Ideal Seguros oferece uma ampla gama de soluções de Vida e Não Vida, nomeadamente seguros de vida, automóvel e habitação. O horário de funcionamento é das 09h00 às 13h00 e das 14h30 às 19h00.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Vale Tejo
    03-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar