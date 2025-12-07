Taça Allianz Cup passou pela Ideal Seguros na Póvoa de Santa Iria

Nos dias 26 e 27 de Novembro, o escritório da Ideal Seguros, localizado na Rua Alberto Sanches Castro, nº 11, na Póvoa de Santa Iria, recebeu a Taça da Allianz Cup. Os visitantes tiveram a oportunidade de tirar fotografias com o troféu, participar no sorteio de cinco ‘vouchers’ e ainda desfrutar de uma prova de bolinhos.

A Ideal Seguros oferece uma ampla gama de soluções de Vida e Não Vida, nomeadamente seguros de vida, automóvel e habitação. O horário de funcionamento é das 09h00 às 13h00 e das 14h30 às 19h00.