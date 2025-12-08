Recta final para candidaturas aos prémios da Ordem dos Engenheiros Região Sul

O prazo para as candidaturas ao Prémio Inovação Jovem Engenheiro (PIJE) e aos Prémios Excelência na Academia, da Ordem dos Engenheiros da Região Sul (OERS), encerram a 31 de Dezembro. Estas iniciativas visam reconhecer o talento de jovens engenheiros e estudantes, com prémios que variam entre 1500 e 10 mil euros.

A 35.ª edição do PIJE conta com o Alto Patrocínio da Presidência da República e destina-se a jovens engenheiros, membros efectivos da Ordem dos Engenheiros em qualquer região do país, com idade até aos 35 anos. Em paralelo, a 3.ª edição dos Prémios Excelência na Academia, desenvolvida em parceria com empresas do sector, pretende reconhecer o mérito académico e apoiar futuros engenheiros. As candidaturas são abertas a membros estudantes inscritos na OERS, finalistas de licenciatura ou mestrado com média final igual ou superior a 16 valores. Podem também candidatar-se membros efectivos de primeiro ano que concluíram o curso no ano a que o prémio se refere. Esta iniciativa premiará 17 estudantes, um por cada especialidade de engenharia, com um valor de 1500 euros, além da possibilidade de realizar um estágio profissional numa das empresas parceiras da OERS.

António Carias de Sousa, presidente da OERS, comenta que "o PIJE e os Prémios Excelência na Academia são uma demonstração clara do investimento da OERS nos futuros líderes da engenharia nacional. Estas iniciativas são fundamentais para o desenvolvimento do país e para incentivar a inovação nas novas gerações e convidamos todos os jovens os engenheiros a participar e contribuir para o futuro da engenharia em Portugal”.