uma parceria com o Jornal Expresso
09/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 09-12-2025 12:00

Ecossistema de inovação da Região Centro recebe distinção internacional

Ecossistema de inovação da Região Centro recebe distinção internacional
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Startup Ecosystem Stars Awards premeiam anualmente programas e organizações governamentais que impulsionam o desenvolvimento e a internacionalização dos seus ecossistemas de inovação.

O ecossistema de inovação da Região Centro, potenciador da valorização e da transferência de conhecimento e de resultados de I&D+I para a economia regional, acaba de receber o galardão internacional Startup Ecosystem Star for 2025, na categoria Top Talent & Research. Este prémio, entregue numa cerimónia realizada em Paris, distingue o trabalho desenvolvido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, I.P. (CCDR Centro), no âmbito do Programa Regional do Centro (Centro 2030), em particular através do financiamento do projecto InovC+, coordenado pela Universidade de Coimbra (UC).
Os Startup Ecosystem Stars Awards, promovidos pela Câmara Internacional do Comércio e Mind the Bridge, em parceria com a OCDE e a Comissão Europeia, premeiam anualmente programas e organizações governamentais que impulsionam o desenvolvimento e a internacionalização dos seus ecossistemas de inovação. O título de Startup Ecosystem Star for 2025 reconhece o trabalho desenvolvido no projeto InovC+, com um consórcio que visa a criação e a consolidação de um ecossistema de inovação para a transferência de conhecimento e tecnologia na Região Centro, dinamizando acções para estimular a criação de propriedade intelectual, aproximar investigação e tecido empresarial, promover startups e spin-offs de base científica e reforçar a competitividade regional com impacto económico e social.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1746
    03-12-2025
    Capa Vale Tejo
    03-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar