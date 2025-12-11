Exposição fotográfica celebra 13 anos de vida do EVOA

O EVOA, Espaço de Visitação e Observação de Aves gerido pela Companhia das Lezírias, assinalou o seu 13.º aniversário com a inauguração – na manhã de 2 de dezembro - da exposição fotográfica “A Magia do EVOA” da autoria de António Heitor.

A mostra fotográfica, patente ao público até Fevereiro de 2026, testemunha a harmonia entre aves, terra e água no Estuário do Tejo, um local onde a natureza se renova e a responsabilidade humana é posta constantemente à prova.

“Às portas de Lisboa, o EVOA tornou-se o principal pulmão da nossa capital e um exemplo reconhecido mundialmente por todo o património natural e científico que contempla”, destaca Eduardo Oliveira e Sousa, Presidente do Conselho de Administração da Companhia das Lezírias.

Eduardo Oliveira e Sousa referiu que um dos objectivos futuros é inverter a tendência que se regista desde a inauguração, de mais visitantes estrangeiros do que nacionais, trabalhando por aproximar cada vez mais o Estuário do Tejo das crianças, das famílias, das empresas e dos entusiastas de ‘birdwatching’ (observação de aves) em Portugal, “tanto na sua vertente lúdica como de educação e responsabilidade ambiental”.

A inauguração da exposição fotográfica reuniu parceiros, especialistas, autarcas e visitantes num momento de celebração e reflexão sobre o futuro da Reserva Natural do Estuário do Tejo que assinala meio século de história em 2026.

Reconhecido internacionalmente como um dos melhores centros de interpretação de zonas húmidas, o EVOA implementa no terreno os objectivos da ONU para a Década da Restauração dos Ecossistemas, afirmando-se como um modelo de excelência na coexistência entre agricultura, biodiversidade, conservação da natureza e turismo sustentável. Localizado a 25 minutos da cidade de Lisboa, tem como missão principal a conservação da avifauna do Estuário do Tejo e da lezíria, facilitar o seu estudo científico e sensibilizar a sociedade para a importância da gestão sustentável da água e do território através de experiências únicas para todos os visitantes.

A exposição fotográfica está aberta de terça-feira a domingo, incluindo feriados (excepto 25 de Dezembro e 1 de Janeiro). As visitas decorrem das 10h às 17h (última entrada até às 16h).