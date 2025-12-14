AIP visita Instituto Pedro Nunes para reforçar ligação entre indústria e inovação

No âmbito do Open Day IPN Associados, a AIP visitou o Instituto Pedro Nunes (IPN), em Coimbra, no dia 28 de Novembro. Após uma apresentação institucional feita pelo presidente do Instituto, João Gabriel Silva, a comitiva teve a oportunidade de conhecer de perto os laboratórios de Investigação e Desenvolvimento Tecnológico, que oferecem consultoria e serviços especializados, e a incubadora e a aceleradora de empresas de base tecnológica.

A incubadora e a aceleradora acolhem ‘startups’ desde a fase de concepção até à internacionalização, mas ambas são locais temporários para as empresas. A incubação vai até aos quatro anos e a aceleração até seis anos. Até final de 2024, o IPN apoiou mais de 550 empresas, das quais 60% se mantêm em actividade, com um volume de negócios agregado de 750 milhões de euros, tendo criado 8.500 empregos directos.

Fundado em 1990 por iniciativa da Universidade de Coimbra, o Instituto Pedro Nunes é uma associação privada sem fins lucrativos, com estatuto de utilidade pública, e a missão de promover a inovação e a transferência de tecnologia entre o meio académico e o sector produtivo, de forma a contribuir para a transformação do tecido empresarial, incentivando a incorporação de ciência e tecnologia na economia.

A visita da AIP permitiu reforçar o compromisso partilhado com o desenvolvimento do empreendedorismo e a modernização do tecido empresarial português.