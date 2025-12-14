uma parceria com o Jornal Expresso
Economia | 14-12-2025 12:00

Alunos de Salvaterra brilham no Jovem Talento da Gastronomia

Léo Marques e Santiago Seguro - foto DR
A Escola Profissional de Salvaterra de Magos voltou a destacar-se no panorama nacional da restauração, ao colocar dois estudantes entre os três finalistas do concurso Jovem Talento da Gastronomia 2025, conquistando o primeiro lugar numa das categorias mais exigentes.

Santiago Seguro, aluno da Escola Profissional de Salvaterra de Magos (EPSM), venceu a Final Nacional do concurso Jovem Talento da Gastronomia 2025 na categoria Artes da Mesa ICEL, considerada uma das mais prestigiadas a nível nacional. A distinção confirma o percurso de excelência do jovem e projecta a escola ribatejana entre as instituições mais qualificadas na formação para a hotelaria e restauração.
Além do vencedor, também Léo Marques, estudante do curso de Restaurante/Bar da EPSM, integrou o trio de finalistas nacionais, facto que, segundo a escola, reflecte a consistência do trabalho técnico e prático desenvolvido ao longo da formação.
O desempenho de ambos os alunos é resultado da forte ligação da instituição ao sector profissional, bem como da aposta em estágios realizados em contexto real de trabalho. Santiago Seguro concluiu este ano o curso e integra actualmente a equipa do restaurante L’AND Vineyards - Relais & Châteaux, no Alentejo. No seu percurso formativo passaram ainda experiências no Sublime Comporta Beach, durante o 12.º ano, e no Monte Rei Golf & Country Club, no Algarve, no 11.º ano.
Já Léo Marques, finalista do mesmo curso, cumpre o estágio de 12.º ano no restaurante Bica do Sapato, em Lisboa, depois de ter passado pelo restaurante Locke de Santa Joana, também na capital.
Para o director-geral da EPSM, Duarte Bernardo, “a conquista deste primeiro lugar é motivo de enorme orgulho para toda a comunidade. Reflecte o talento e profissionalismo dos nossos alunos e o trabalho rigoroso que desenvolvemos diariamente”. O responsável sublinha ainda a relevância de ter dois estudantes entre os três finalistas nacionais. “É muito significativo e comprova a qualidade da formação técnica e prática que ministramos”, conclui.

