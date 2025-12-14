Projecto MoKi-Lab de Benavente distinguido com menção honrosa nacional

O projecto “MoKi-Lab”, desenvolvido pela Câmara de Benavente, recebeu uma menção honrosa na edição deste ano do Prémio “Inovação em Saúde - Todos pela Sustentabilidade”, numa cerimónia que teve lugar no Auditório João Lobo Antunes, da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Nesta edição foram avaliados projectos com impacto real nas várias dimensões da sustentabilidade, com o MoKi-Lab a concorrer na categoria de Sustentabilidade Social, dedicada a acções que promovem equidade, inclusão e comunidades mais saudáveis.

Criado como um laboratório móvel de culinária, o MoKi-Lab utiliza uma cozinha portátil moderna e totalmente equipada para integrar aulas de culinária no quotidiano escolar, dirigidas a alunos do 5.º ao 12.º ano. A iniciativa aposta na aprendizagem prática para promover escolhas alimentares mais saudáveis e sustentáveis, reforçando competências essenciais para a vida adulta.

A distinção, atribuída por uma iniciativa conjunta da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa (FMUL), da Sanofi e da NTT DATA, destaca propostas que contribuem para soluções inovadoras, sustentáveis e socialmente relevantes no sector da saúde.

Na entrega estiveram presentes as nutricionistas municipais e autoras do projecto, Rute Espanhol e Catarina Soares, acompanhadas por Patrícia Nunes, do Gabinete de Apoio à Presidente da Câmara de Benavente, pela directora do Agrupamento de Escolas de Benavente, Cristina Silva, e por Sónia Machado, coordenadora da Escola EB1 Duarte Lopes.

Além de melhorar a autonomia culinária dos jovens, o projecto, implementado no município de Benavente, incentiva as famílias a recuperar hábitos de cozinha caseira e a criar momentos de partilha em torno da alimentação. “Cozinhar para um Futuro Mais Saudável!” é o lema que sintetiza o espírito do MoKi-Lab, que alia educação alimentar, experimentação e consciência ambiental. A cozinha itinerante permite ainda cruzar conteúdos com disciplinas como Cidadania, Ciências e Educação Física, reforçando a dimensão transversal da educação alimentar.