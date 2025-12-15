Criada por Rui Nunes, a Liquivap Vape Store, vai celebrar doze anos
Loja de Santarém abriu após o proprietário ter deixado de fumar tabaco, graças ao cigarro electrónico.
A Liquivap Vape Store, em Santarém, celebra 12 anos de existência no próximo dia 1 de Janeiro. Foi criada por Rui Nunes com base na sua experiência pessoal e tem muitos clientes com o mesmo percurso.
“Eu era fumador, e recorri a vários métodos para deixar de fumar, sem resultado. Um amigo falou-me dos cigarros electrónicos, adquiri um e deixei de fumar tabaco rapidamente. Nessa altura decidi abrir a loja e temos ajudado os nossos clientes a deixar de fumar. Muitos referem que o seu estado de saúde melhorou em pouco tempo depois de começarem a utilizar estes vaporizadores”, explica.
O Gerente da Liquivap Vape Store, que fica na Travessa Padre António Fernandes 14 R/C, refere que o principal problema que enfrentou após a abertura foi em 2016, quando o Estado equiparou os produtos que vende, a tabaco. “Aquela decisão gerou publicidade negativa”, sublinha.
A loja comercializa cigarros electrónicos e também envia pelo correio. Rui Nunes diz estar sempre disponível para explicar ao cliente as funcionalidades dos produtos, tanto presencialmente, como através do envio de imagens e vídeos. Funciona de segunda a sexta-feira das 10h00 às 18h30 e aos sábados das 09h30 às 12h30.