Economia | 15-12-2025 21:00

Ecossistema de inovação da Região Centro recebe distinção internacional

Cerimónia realizada em Paris distinguiu trabalho desenvolvido pela CCDR Centro - foto DR
Startup Ecosystem Stars Awards premeiam anualmente programas e organizações governamentais que impulsionam o desenvolvimento e a internacionalização dos seus ecossistemas de inovação.

O ecossistema de inovação da Região Centro, potenciador da valorização e da transferência de conhecimento e de resultados de I&D+I para a economia regional, acaba de receber o galardão internacional Startup Ecosystem Star for 2025, na categoria Top Talent & Research. Este prémio, entregue numa cerimónia realizada em Paris, distingue o trabalho desenvolvido pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, I.P. (CCDR Centro), no âmbito do Programa Regional do Centro (Centro 2030), em particular através do financiamento do projecto InovC+, coordenado pela Universidade de Coimbra (UC).
Os Startup Ecosystem Stars Awards, promovidos pela Câmara Internacional do Comércio e Mind the Bridge, em parceria com a OCDE e a Comissão Europeia, premeiam anualmente programas e organizações governamentais que impulsionam o desenvolvimento e a internacionalização dos seus ecossistemas de inovação. O título de Startup Ecosystem Star for 2025 reconhece o trabalho desenvolvido no projeto InovC+, com um consórcio que visa a criação e a consolidação de um ecossistema de inovação para a transferência de conhecimento e tecnologia na Região Centro, dinamizando acções para estimular a criação de propriedade intelectual, aproximar investigação e tecido empresarial, promover startups e spin-offs de base científica e reforçar a competitividade regional com impacto económico e social.

