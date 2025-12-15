Ligno Arquitectura tem uma equipa que lhe permite abordagem multidisciplinar

A Ligno Arquitectura está na cidade de Santarém, no centro histórico, há cerca de um ano. A empresa desenvolve projectos de diversas tipologias, desde habitação a espaços comerciais, procurando sempre gerar emoções e criar boas memórias a quem utiliza os edifícios.

Com localização privilegiada na cidade, que contribui para lhe dar visibilidade, reputação e ligação ao território. A comunidade tem reagido de forma muito favorável às diversas iniciativas de ligação à comunidade, promovidas pelo escritório.

A Ligno Arquitectura acendeu oficialmente as suas luzes de Natal no final da tarde de dia 7 de dezembro. Foi acompanhado de chocolate quente e bolachas de Natal. O arquitecto Rui Santos fez uma breve intervenção, reforçando a vontade de aproximar a arquitectura da comunidade e anunciar futuras iniciativas temáticas ao longo do próximo ano. O evento incluiu uma acção solidária de recolha de presentes para os jovens do Lar de Santo António, dos 5 aos 21 anos. Reforça ainda a sua mensagem central: todas as empresas têm responsabilidade social e devem retribuir à sociedade aquilo que dela recebem.

Com uma equipa de nove arquitectos especializados em várias áreas, o que lhe permite uma abordagem multidisciplinar, está, actualmente, a desenvolver várias moradias; a concluir um empreendimento turístico na Lourinhã e a realizar diversos projectos de reabilitação. A equipa acompanha todas as fases, do projecto à obra.

A mensagem principal da Ligno Arquitectura a esse nível, a de que todas as empresas têm responsabilidade social e que, no que lhe diz respeito, pretende usar a sua posição para devolver à sociedade aquilo que recebe dela. “É esta a motivação que orienta o nosso trabalho e os projectos que desenvolvemos.”, sublinha o Arquitecto Rui Santos.