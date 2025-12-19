uma parceria com o Jornal Expresso
19/12/2025

 38 anos do jornal o Mirante
Economia | 19-12-2025 21:00

Abrantes reforça apoio ao Tagusvalley para atrair investimento e gerar emprego

Abrantes reforça apoio ao Tagusvalley para atrair investimento e gerar emprego
Apoio municipal de 365 mil euros garante cofinanciamento nacional para projectos europeus de cinco milhões de euros, impulsionando a criação de emprego em Abrantes.

A Câmara Municipal de Abrantes aprovou, por maioria, a celebração do novo contrato-programa para 2026 com a Tagusvalley – Parque de Ciência e Tecnologia, no valor de 365 mil euros. De acordo com o presidente da câmara, Manuel Valamatos, o novo contrato assume particular relevância por permitir assegurar a componente nacional de cofinanciamento de investimentos apoiados por fundos europeus, nomeadamente no âmbito do Fundo de Transição Justa, que prevê um investimento de cerca de cinco milhões de euros para a criação de incubadoras e aceleradores de empresas. O financiamento comunitário cobre cerca de 85% do investimento, sendo o apoio municipal essencial para viabilizar os projectos. Manuel Valamatos sublinhou o papel do Tagusvalley como uma estrutura estratégica de apoio ao tecido económico do concelho, adiantando que actualmente estão instalados no parque 57 projectos e empresas, que representam 314 postos de trabalho, dos quais 112 correspondem a trabalho presencial diário, a par de modelos de trabalho remoto e digital.
O presidente destacou também os investimentos realizados na melhoria das infraestruturas e na criação de espaços diferenciadores de acolhimento empresarial, já concluídos, bem como o reforço da capacidade da incubadora e do programa de aceleração INOV.POINT, que permitiu a criação de mais 28 postos de trabalho em regime de co-work. Foi ainda referida a disponibilização do edifício do acelerador de empresas, o Bloco B, com mais de 900 metros quadrados de área de acolhimento. Para 2026, Manuel Valamatos revelou que o orçamento do Tagusvalley deverá atingir os 5,8 milhões de euros, resultado da aprovação de 18 projectos financiados, maioritariamente com apoio comunitário. O autarca considerou que este investimento é “absolutamente decisivo” para o desenvolvimento económico do concelho, sublinhando que, sem o apoio do município, o Tagusvalley não conseguiria concretizar estes projectos, à semelhança do que acontece com a maioria das estruturas desta natureza no país.

