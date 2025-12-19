uma parceria com o Jornal Expresso
Economia | 19-12-2025 12:00

CENTURY 21 Castle reforça posicionamento no distrito de Santarém

Diogo Bento, consultor imobiliário, e Tânia Ramos, sócia responsável pela gestão do negócio - foto DR
Sediada no Entroncamento conta com uma equipa experiente e polivalente, pronta para responder aos desafios do mercado imobiliário.

A Century 21 Castle, sediada no Entroncamento e presente no mercado desde 2021, apresenta-se como uma “agência sólida e em constante evolução no distrito de Santarém", tendo reforçado a visão estratégica e a capacidade de resposta com a alteração de sócios ocorrida em Outubro.
Tânia Ramos, sócia responsável pela gestão do negócio, é licenciada em Gestão de Empresas e possui vasta experiência em gestão de equipas e gestão financeira. Para assegurar uma “liderança rigorosa e orientada para resultados”, conta com o apoio de Diogo Bento, sócio e consultor imobiliário reconhecido e activo no mercado desde 2022, bem como uma equipa de consultores dedicados e conhecedores do mercado local.
“Num cenário em que os indicadores socioeconómicos se apresentam favoráveis à continuidade de um mercado imobiliário dinâmico e equilibrado, torna-se cada vez mais importante contar com o apoio de especialistas em todas as fases da transacção. Desde a análise de mercado, qualificação dos clientes e identificação de oportunidades, até ao processo de financiamento, a intervenção profissional é determinante para garantir operações tranquilas e seguras”, lê-se numa nota de imprensa divulgada pela agência.

