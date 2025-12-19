Salvaterra de Magos aposta num Natal cultural e de apoio à economia local

A campanha Natal e a Economia Local, promovida pela Câmara de Salvaterra de Magos, promete dinamizar o concelho ao longo de mais de um mês, combinando iniciativas culturais, desportivas e sociais com um conjunto de acções dedicadas ao incentivo ao comércio local. O programa, que decorre até 11 de Janeiro, envolve associações, colectividades, IPSS, comissões de festas e juntas de freguesia, garantindo que a animação se distribua por todo o território.

Um dos grandes destaques da programação é a Feira do Livro de Natal, na Biblioteca Municipal de Salvaterra de Magos. A iniciativa reúne centenas de títulos de autores nacionais e estrangeiros e inclui apresentações, sessões de animação de leitura e actividades dirigidas a públicos de todas as idades, reforçando o papel da leitura na quadra natalícia.

Ao longo de Dezembro, o concelho recebe vários espectáculos que pretendem envolver famílias e comunidades locais. A programação inclui também iniciativas dirigidas aos seniores e reformados. Já no dia 20, o Mercado Diário acolhe mais uma edição da Praça ComVida, com showcooking Os Sabores de Natal, orientado pelo chef Luís Machado, e com venda de artesanato e produtos locais.

No âmbito do apoio ao comércio tradicional, o município volta a distribuir gratuitamente senhas nos estabelecimentos aderentes à campanha. Por cada compra superior a 20 euros, os clientes habilitam-se a vales de compras que variam entre 50 e 300 euros, numa acção realizada em colaboração com a Associação dos Comerciantes dos Concelhos de Coruche e Salvaterra de Magos. Em paralelo, as lojas do concelho recebem novamente o projecto “Arte(s) na(s) Montra(s)”, que desafia lojistas, artesãos e artistas plásticos a criarem montras decoradas com inspiração natalícia.

A campanha encerra a 11 de Janeiro, com o Concerto de Ano Novo pela Banda da Associação Cultural e Musical de Salvaterra de Magos, no Espaço Jackson, em Glória do Ribatejo. Nesse mesmo dia serão também sorteados e entregues os vales de compras atribuídos no âmbito da campanha de estímulo à economia local.