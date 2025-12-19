uma parceria com o Jornal Expresso
Economia | 19-12-2025 10:00

Sons na Adega encerrou primeira edição com concerto na Herdade dos Templários

Sons na Adega terminou na Herdade dos Templários - Foto Município de Tomar
O ciclo Sons na Adega 2025, promovido pela Câmara de Tomar em parceria com as adegas dos produtores de vinhos certificados pela CVR Tejo, terminou no dia 6 de Dezembro com um espectáculo do Saint Dominic’s Gospel Choir, realizado na Herdade dos Templários, em Valdonas.
O evento final reuniu participantes que, além de assistirem ao concerto, puderam degustar diversos vinhos produzidos na herdade, acompanhados por produtos regionais, incluindo o vinho licoroso Sellium (Moscatel Roxo), servido com o tradicional bolo-rei, numa combinação que evocou o espírito festivo da época natalícia.
A Herdade dos Templários, com cerca de 35 anos de produção vitivinícola, mantém uma tradição familiar inspirada nos métodos ancestrais portugueses, criando vinhos que reflectem a essência da região. Já o Saint Dominic’s Gospel Choir, reconhecido como um dos maiores e mais prestigiados coros gospel formados em Portugal, levou ao público a sua energia contagiante, proporcionando uma tarde de celebração e harmonia.
A primeira edição do Sons na Adega encerrou a sua passagem pelas várias adegas do concelho, afirmando-se como uma referência crescente no enoturismo de Tomar em 2025 e deixando um balanço positivo para futuras edições.

