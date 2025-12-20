Dunany Foods investe 10 milhões na fábrica em Samora Correia e vai criar mais uma centena de postos de trabalho Autarcas e empresários visitaram obra de ampliação da unidade industrial, em Samora Correia - foto O MIRANTE partilhe no Facebook Empresa gerida por Xavier Perez e Sérgio Rodrigo vai ampliar a fábrica em Samora Correia, no concelho de Benavente, e passar a contar com uma infraestrutura de 70 mil metros quadrados. Investimento é de 10 milhões de euros.

A empresa Dunany Foods, sediada em Samora Correia, no concelho de Benavente, vai investir 10 milhões de euros na ampliação da sua fábrica, passando, assim, a contar com uma infraestrutura com mais de sete mil metros quadrados. A previsão é que a obra esteja concluída em Maio de 2026. A ampliação vai permitir aumentar a produção significativamente e duplicar o número de postos de trabalho, que neste momento ronda a uma centena de pessoas.

Xavier Perez, um dos administradores da empresa, a par de Sérgio Rodrigo, recebeu a presidente da Câmara de Benavente, Sónia Ferreira, para uma visita à obra. Durante a manhã de quinta-feira, 11 de Novembro, falou-se sobre o projecto da Dunany Foods, o impacto que tem no desenvolvimento da economia local e a importância da parceria entre o município e o tecido empresarial. Xavier Perez explica a O MIRANTE que o investimento vai incidir, sobretudo, na construção de uma nova infraestrutura e na compra de equipamento de última geração.

A Dunany Foods tem clientes de peso na área da grande distribuição e muito do que é produzido vai para exportação, principalmente para países como Espanha, Alemanha, Áustria e França. O administrador explica ao nosso jornal que, com a ampliação, a política de recrutamento para ocupar os novos postos de trabalho vai ser de proximidade. “Vamos apostar na contratação de pessoas que residam no concelho de Benavente, mas também nos concelhos de Almeirim, Salvaterra de Magos e Vila Franca de Xira”, refere.

A Dunany Foods produz massas, risotos, lasanhas, pratos assados e gratinados, confeccionando centenas de milhares de refeições por semana, com elevada qualidade a preço justo. Xavier Perez afirma que com este investimento a previsão é que a empresa triplique o número de refeições confeccionadas semanalmente. “Vamos ter, certamente, novas famílias de produtos. Com esta ampliação, a Dunany Foods vai tornar-se numa das duas principais marcas de referência no mercado das lasanhas da Península Ibérica”, vincou Xavier Perez, acrescentando que a empresa vai passar de 20 milhões para 50 milhões de euros de facturação anual.

A autarca Sónia Ferreira e o empresário Xavier Perez - foto O MIRANTE