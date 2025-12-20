Ex-CEO da Stellantis homenageado na Póvoa de Santarém

O Centro de Solidariedade Social Nossa Senhora da Luz, na Póvoa de Santarém, atribuiu o título de Associado Honorário ao engenheiro Carlos Antunes Tavares Dias, em reconhecimento pelo relevante apoio prestado à instituição e pelo seu contributo para a causa social nesta região.

A distinção foi entregue no passado dia 13 de Dezembro, durante a habitual cerimónia natalícia que a instituição promove, onde reúne colaboradores membros da direcção e voluntários.

Há três anos, o homenageado, apesar da sua intensa actividade profissional de dimensão mundial, dirigiu-se de forma espontânea à instituição, colocando à disposição os seus préstimos e demonstrando uma forte sensibilidade social, facto que a todos surpreendeu, dando esperança e alento a melhor servir, também com o apoio em consultadoria que generosamente tem oferecido.

No texto da distinção de Associado Honorário, ainda é destacada a sua nobreza de carácter, generosidade humana e dedicação visível às causas sociais, qualidades que têm resultado num apoio concreto à comunidade onde se insere.

Recorde-se que o engenheiro Carlos Tavares desenvolveu uma carreira de destaque na indústria automóvel, tendo sido CEO (director executivo) da Stellantis, um dos maiores conglomerados mundiais no sector. Actualmente mantém ligações ao alto empresariado em diversas áreas de actividade.

O presidente do órgão de administração da instituição, Alexandre Casaca Ferreira, sublinhou que esta distinção representa não só um agradecimento pelo apoio recebido, mas também um reconhecimento público do exemplo de responsabilidade social e humanismo demonstrado pelo homenageado.