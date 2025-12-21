Oficina Auto Telmo Carreira na zona industrial de Santarém garante qualidade

A Oficina Auto Telmo Carreira, na Zona Industrial de Santarém, presta serviços de mecânica geral, electricidade, carregamento de ar condicionado, bate chapa e pintura e serviço de programação de chaves. A maioria dos seus clientes são do concelho de Santarém e concelhos limítrofes, recebendo ocasionalmente clientes de outros distritos.

É propriedade de Telmo Carreira, de 42 anos, que sempre trabalhou como mecânico. “O meu pai era mecânico, tinha a sua empresa, comecei a aprender com ele, tomei gosto pela área e foi a que segui. Trabalhei para outras oficinas e, em 2011, decidi abrir a minha oficina, inicialmente onde era a oficina do meu pai. Tendo-me mudado para a Zona Industrial de Santarém em Janeiro de 2024”.

A simpatia, transparência e um serviço de qualidade são o cartão de visita da Oficina Auto Telmo Carreira, que está aberta, de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 19h00 e que conta com uma equipa de cinco profissionais.

“A equipa preza por fazer o trabalho da melhor maneira possível, para que os clientes gostem do serviço, voltem, e partilhem a boa experiência para me trazer novos clientes. Venham visitar-nos, experimentar o nosso serviço. Prestamos todo o apoio necessário e esclarecemos as suas dúvidas”, sublinha o proprietário e gestor.