uma parceria com o Jornal Expresso
21/12/2025

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 21-12-2025 15:00

Oficina Auto Telmo Carreira na zona industrial de Santarém garante qualidade

Oficina Auto Telmo Carreira na zona industrial de Santarém garante qualidade
Telmo Carreira, CEO da Oficina Auto Telmo Carreira - foto O MIRANTE
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Proprietário tem duas décadas de experiência no sector e trabalha por conta própria desde 2011.

A Oficina Auto Telmo Carreira, na Zona Industrial de Santarém, presta serviços de mecânica geral, electricidade, carregamento de ar condicionado, bate chapa e pintura e serviço de programação de chaves. A maioria dos seus clientes são do concelho de Santarém e concelhos limítrofes, recebendo ocasionalmente clientes de outros distritos.
É propriedade de Telmo Carreira, de 42 anos, que sempre trabalhou como mecânico. “O meu pai era mecânico, tinha a sua empresa, comecei a aprender com ele, tomei gosto pela área e foi a que segui. Trabalhei para outras oficinas e, em 2011, decidi abrir a minha oficina, inicialmente onde era a oficina do meu pai. Tendo-me mudado para a Zona Industrial de Santarém em Janeiro de 2024”.
A simpatia, transparência e um serviço de qualidade são o cartão de visita da Oficina Auto Telmo Carreira, que está aberta, de segunda a sexta-feira, das 09h00 às 19h00 e que conta com uma equipa de cinco profissionais.
“A equipa preza por fazer o trabalho da melhor maneira possível, para que os clientes gostem do serviço, voltem, e partilhem a boa experiência para me trazer novos clientes. Venham visitar-nos, experimentar o nosso serviço. Prestamos todo o apoio necessário e esclarecemos as suas dúvidas”, sublinha o proprietário e gestor.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1748
    17-12-2025
    Capa Vale Tejo
    17-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar