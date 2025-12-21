Predimed Imperial reforça presença no mercado com a experiência de Catarina Godinho e Edgar Costa

A Predimed Imperial, localizada em Marinhais, distingue-se por oferecer um serviço integral na compra e venda de imóveis, acompanhando cada cliente desde o primeiro contacto até à escritura, e sempre que necessário também no período pós-venda. A agência alia uma vasta carteira de clientes, experiência, apoio jurídico da marca Predimed, garantindo segurança, transparência e eficiência em todos os processos. Para complementar a mediação imobiliária, a Predimed Imperial disponibiliza uma vasta rede de parceiros que assegura serviços essenciais, como certificações energéticas, intermediação de crédito, actualização documental, remodelações e outros serviços técnicos, permitindo aos clientes tratar de tudo num único ponto de contacto. A agência é liderada por Catarina Godinho, 51 anos, natural de Lisboa, gerente e consultora, e por Edgar Costa, 55 anos, natural de Salvaterra de Magos, director e consultor. Com mais de uma década de experiência no sector, ambos consolidaram um percurso assente na confiança, no profissionalismo e na proximidade ao cliente. O balanço da actividade é claramente positivo, marcado por crescimento consistente e pela fidelização de quem recorre aos seus serviços.

Edgar iniciou a carreira na banca, mantendo sempre ligação ao imobiliário, área que rapidamente o conquistou. Catarina trabalhou no sector segurador, igualmente ligado ao mercado imobiliário. A experiência complementar levou à criação de um projecto próprio, centrado na dedicação ao cliente e na construção de relações duradouras. “Um vínculo de confiança que ultrapassa o âmbito profissional, sempre disponíveis e focados no cliente”, referem.