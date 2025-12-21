Reputação sólida e relações duradouras da Macrofal construídas com empenho e persistência

Manuel Paulo, de 64 anos, natural de Salvaterra de Magos, é sócio gerente na Macrofal, empresa com sede na Zona Industrial de Santarém e filial em Évora. Trabalha há mais de 30 anos no sector dos materiais de construção, mais especificamente no segmento dos sistemas de construção em seco, que se baseiam nas placas de gesso, perfis ligeiros e isolamentos.

A entrada naquele sector de actividade surgiu a partir duma oferta de emprego, para uma empresa na área das alcatifas, vinílicos e cortiças que mais tarde alargou a sua oferta. A experiência aí adquirida levou-o a criar a Macrofal, um armazém grossista e de venda ao público, que privilegia a oferta de soluções inovadoras para o sector da construção, destacando-se na oferta de produtos e serviços centrados nas tendências do mercado, e nas necessidades dos clientes.

“Trouxe para Santarém materiais que não existiam aqui, desenvolvi a oferta de materiais e soluções que o mercado necessita, consegui consolidar a marca como distribuidor de confiança e hoje temos uma reputação sólida e uma base de clientes que se distribui pelo público em geral, mas com enfoque particular nos profissionais do sector da construção.”, refere o empresário.

Os clientes da Macrofal são maioritariamente da região de Santarém e de Évora mas, em determinados segmentos, a empresa também chega a qualquer ponto do território nacional, e outras vezes para lá das nossas fronteiras, embora sem grande regularidade.

“Fazemos a distribuição dos nossos materiais, damos ajuda à prescrição, fornecemos e validamos fichas técnicas, além do apoio em projectos de arquitectura ou de construção, e, mais recentemente, proporcionamos a obtenção de certificados de obra e formação através das marcas que representamos, que podem ser encontradas na nossa página web em https://www.macrofal.pt/marcas”, salienta.

Os clientes têm aconselhamento técnico alicerçado na experiência dos profissionais da empresa, e Manuel Paulo diz que a Macrofal não vende apenas produtos, “integramos reputação e oferecemos confiança e acompanhamento.”

De momento a estratégia da empresa, que tem uma equipa estável de uma dezena de profissionais, é expandir a oferta de soluções sustentáveis, reforçar a presença digital, continuar a integrar novos sistemas técnicos na área dos isolamentos e de revestimentos inovadores.

A Macrofal funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 18h00, com intervalo para almoço das 12h30 às 14h00. Tem estacionamento próprio junto às suas instalações, o que facilita o acesso tanto para clientes particulares como para profissionais que necessitam de carregar materiais.

Em plena época natalícia, o gerente, Manuel Paulo, deixa uma mensagem: “Quero desejar a toda a equipa de O MIRANTE, aos leitores, aos nossos colaboradores, clientes, fornecedores e outros amigos, Paz e um Santo e Feliz Natal".