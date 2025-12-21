Tomar quer avançar com construção de parques empresariais em Asseiceira e Vale dos Ovos

A Câmara Municipal de Tomar apresentou em reunião de câmara, no dia 2 de Dezembro, o Plano de Pormenor do projecto do Parque Empresarial de Vale dos Ovos, no qual propuseram a sua prorrogação por mais três anos. Esta medida foi aprovada por unanimidade, com a apresentação do Relatório de Conclusões da segunda fase do estudo de viabilidade económico financeira deste parque empresarial, com a adição de mais uma alternativa a este projecto, a construção de um parque empresarial em Asseiceira.

A vereadora Sandra Cardoso (PSD) referiu que este Plano de Pormenor de Vale dos Ovos foi elaborado pela Unidade Operativa de Planeamento e Gestão, na medida em que é necessário proceder a uma reclassificação de carácter excecional do uso do solo, dado que a última alteração ao regime jurídico de instrumentos de gestão territorial institui um procedimento simplificado para as áreas de actividades económicas. A empresa de consultoria “Quaternaire”, encarregou-se de desenvolver um estudo de viabilidade económico financeira para se proceder de acordo com o regime de reclassificação dos solos rústicos para urbanos.

Em Março de 2025 foi homologada a primeira fase deste relatório e em Agosto foi homologada a segunda fase, ainda durante o anterior mandato. Esta terceira fase do relatório apresentou duas possibilidades para a construção de um parque empresarial, Vale dos Ovos e Asseiceira. Susana Pereira, da Unidade de Planeamento da Divisão de Gestão e Território, apresentou um estudo comparativo entre as duas zonas. A engenheira revelou que dada a procura por empresas em se instalarem na região e as solicitações que têm feito aos serviços municipais, a média de área requisitada por empresa é cerca de 4269 metros quadrados. O espaço empresarial vago apenas deu resposta a 28% das empresas que solicitaram um espaço para se fixarem, daí a necessidade de mais parques empresariais.

Vale dos Ovos e Asseiceira estão situadas em áreas classificadas como espaços agrícolas complementares, contudo, não estando integradas numa REN (Rede Ecológica Nacional), ou numa RAN (Rede Agrícola Nacional), poderão ser objectos de reclassificação de solo rústico para urbano, podendo ser utilizadas para a construção de parques empresariais. O executivo municipal concordou e aprovou de forma unanime que iriam avançar em ambos os projectos, trabalhando de forma paralela. O vereador Hugo Cristóvão (PS), apesar de votar a favor, apresentou uma certa insegurança quanto à possibilidade de ambos os projectos serem trabalhados simultaneamente, sem que um se sobreponha ao outro. O presidente da câmara municipal assegurou ao vereador que os projectos são diferentes com prazos de término diferentes e que assegura a continuidade e a conclusão de ambos os parques empresariais.