Vila Franca de Xira promoveu igualdade e arte na Gala da Inclusão

A Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense foi palco da 6.ª edição da Gala da Inclusão, promovida pela Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Enquadrada nas comemorações municipais do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, a Gala da Inclusão teve este ano como tema “Arte”, com um espectáculo de dança, música e canto protagonizado por utentes das instituições da área da deficiência do concelho.

Os trabalhos manuais feitos pelos utentes das instituições como presépios, velas, carteiras, chás, entre outros, foram vendidos durante a iniciativa. Diogo Seguro, assistente social da Associação para a Integração de Pessoas com Necessidades Especiais (AIPNE), explica que os utentes da valência do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) se sentem incluídos por participarem na iniciativa e que quando estão em cima do palco têm uma energia diferente.

Ana Pereira, directora técnica do CACI da CerciPóvoa refere que, dos 104 utentes, 14 subiram ao palco com o tema do cinema, num momento que é vivido com entusiasmo e contentamento. Participaram ainda os utentes da Associação Projecto Jovem de Vialonga (APJ) e a Cercitejo. O evento contou com direcção musical do maestro Telmo Lopes, música da banda “Ecos da Diversidade” e da Orquestra de Vialonga. Paula Teixeira e a associação “In Adaptada” também participaram na gala, que mais uma vez teve casa cheia, numa noite de emoções, festa e de verdadeira inclusão.

Gala marca oito anos de inclusão em Vila Franca de Xira

A Gala da Inclusão assinalou sete anos desde a sua criação, tendo a primeira edição ocorrido em 2018, após a instalação da Comissão Municipal para a Deficiência em 2017. Devido à pandemia, a iniciativa sofreu uma interrupção, razão pela qual se realizou agora a sexta edição.

Segundo a vereadora do município de VFX, Manuela Ralha, o balanço destes anos é claramente positivo. “A qualidade tem vindo a melhorar e a envolvência dos utentes e das instituições é cada vez maior. Isto é um trabalho conjunto que culmina numa semana inteira de actividades”, sublinha. Ao longo da semana que antecede a gala realizam-se diversas iniciativas abertas à comunidade e às instituições, como sessões de hipoterapia proporcionadas pela GNR, encontros intergeracionais, peças de teatro e outras actividades de participação activa.

A gala representa o ponto alto deste trabalho. “É aquele momento bonito em que nos engalanamos e nos encontramos todos aqui para partilhar este momento conjunto”, afirma Manuela Ralha, agradecendo também a participação generosa de músicos profissionais de renome nacional que, mesmo depois de espectáculos em grandes salas, se deslocam a Vila Franca de Xira para integrar a iniciativa. A Orquestra de Vialonga também participa desde a primeira edição e actua em plena igualdade com os restantes músicos.

Manuela Ralha recorda ainda que a Comissão Municipal para a Deficiência de VFX foi a primeira do país, funcionando em rede com instituições de pessoas com e sem deficiência, forças de segurança e diversos parceiros. O objectivo é pensar políticas públicas de forma integrada, desde a educação ao emprego, com base no levantamento real de necessidades e na resposta concreta às mesmas. A vereadora reconhece que a Gala da Inclusão é, para si, o momento mais emotivo de todo o calendário anual e trabalho desenvolvido.