Auto Reparadora Central de Tremez é uma oficina especializada em pesados

A Auto Reparadora Central de Tremez é especialista em mecânica e serralharia mecânica de pesados, fazendo também alguns trabalhos de bate-chapas, em pesados.

Com uma carteira de cerca de três mil clientes, a maioria da zona de Santarém, mas também do Alentejo e do Oeste, a oficina não tem muita concorrência na região, como explica o gerente, Joaquim Durão, que começou a trabalhar no sector aos 14 anos, tendo actualmente 60.

“A área dos pesados é muito específica. São necessários mais equipamentos, pois são peças que não se conseguem pegar apenas com as mãos. É fundamental ter as ferramentas correctas para operar na reparação destes veículos”.

Para além da experiência e profissionalismo, a Auto Reparadora Central de Tremez é reconhecida por trabalhar com seriedade e respeito pelos clientes, e também por praticar preços justos e cumprir prazos, embora por vezes, esteja dependente dos prazos de entrega dos fornecedores.

“Aprender todos os dias e evoluir cada vez mais através do conhecimento e da experiência”, tem sido sempre o lema de Joaquim Durão, que entrou cedo no mundo do trabalho.

“Trabalho desde os 14 anos. A oficina foi fundada pelo meu pai, e eu passava aqui muito tempo. Comecei a gostar muito de explorar, de mexer nos veículos. Não gostava muito da escola, achava mais piada ajudar o meu pai na oficina, o que se tornou algo a tempo inteiro e fiz questão de continuar com a empresa que o meu pai fundou, da qual hoje sou sócio-gerente com muito gosto”.

A oficina funciona de segunda a sexta-feira das 09h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00, e aos sábados quando necessário. Com o gerente trabalham mais dois profissionais.