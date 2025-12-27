Ribamaster de Nuno Pereira com todos os serviços para automóveis

A Ribamaster, de Nuno Pereira, na Rua Comandante José Carvalho, Estrada da Estação, em Santarém, tem todos os serviços essenciais para automóveis.

O proprietário e mecânico tem a trabalhar consigo uma equipa estável e competente, constituída por quinze profissionais, especialistas em mecânica, electricidade, chapa e pintura, pneus, lavagens de motor e ar condicionado.

Como O MIRANTE já contou algumas vezes, Nuno Pereira começou a trabalhar na área da mecânica há 41 anos, com 14 anos de idade. Em 2004 fundou a Ribamaster, num espaço situado na Calçada do Monte, onde fazia apenas lavagens, tendo mudado, cinco anos mais tarde para o actual espaço.

Considera o percurso feito como positivo e explica que o segredo do sucesso é estar presente, todos os dias, na oficina, a acompanhar os colaboradores para saber as suas dificuldades e o que precisam para melhorar o seu trabalho e a forma como resolvem os problemas dos clientes, pois a sua satisfação gera mais clientes.

“Ultrapassámos algumas dificuldades, como em todos os negócios, mas conseguimos sempre resolver e hoje em dia somos uma empresa estável e com muito trabalho”, sublinha.

“Quero agradecer aos meus fornecedores, que são muito importantes para o nosso trabalho, a todos os colaboradores, que estão connosco e aos que já passaram por cá, e também aos nossos clientes, que são a razão do nosso trabalho e quem nos permite fazer o nosso trabalho da melhor maneira possível”, conclui

A Ribamaster funciona de segunda a sexta-feira das 8h30 às 12h30 e das 14h00 às 18h00.