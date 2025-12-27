São Silvestre de Almeirim 10 Km Fitness Factory com mil e cem participantes

O Fitness Factory Almeirim vai, pelo segundo ano consecutivo, dar nome à tão emblemática Prova dos 10Km São Silvestre Almeirim - Corrida 10km Fitness Factory.

Este ano, a equipa Fitness Factory Almeirim assumiu um compromisso ainda maior para com a prova, ao reunir uma equipa com mais de 100 atletas, vindos de diversos concelhos do distrito, dando mais ênfase ao seu objectivo de diversificar e democratizar o fitness.

Esta prova, em Almeirim, vai contar com cerca de 1100 atletas, no próximo dia 27 de Dezembro, com a partida agendada para as 19h30, na Avenida 25 de Abril.