NOV Automóveis tem local de vendas digital de viaturas usadas e semi-novas

A NOV Automóveis anunciou o lançamento do seu novo website NOV Automóveis Usados. Trata-se de um ‘marketplace’ digital dedicado à comercialização de viaturas usadas e semi-novas que, segundo o Grupo, reforça o seu compromisso com a inovação, transparência e proximidade com o cliente.

Disponível em www.novautomoveisusados.pt, a nova plataforma foi desenvolvida para proporcionar uma experiência de navegação simples, intuitiva e segura, permitindo aos clientes aceder a um ‘stock’ diversificado de viaturas com garantia de qualidade, entrega imediata e soluções de financiamento ajustadas às necessidades de cada um.

Para assinalar o lançamento do novo website, a NOV Automóveis promove uma campanha exclusiva de Vendas Privadas, com condições especiais válidas até 31 de Dezembro, limitada ao ‘stock’ existente e sujeita a marcação prévia.

Durante o período das Vendas Privadas, os clientes poderão beneficiar de, viaturas semi-novas com condições especiais de preço e financiamento; garantia de marca até 36 meses; entrega imediata e atendimento personalizado mediante marcação prévia.

O Grupo NOV Automóveis é a “sub-holding” do Grupo NOV, constituído por quatro empresas nacionais – LPM, LizDrive, Socarros e Rentlei.