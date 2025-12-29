Clinipé da enfermeira Sandra Pita para quem dá importância aos pés

A enfermeira Sandra Pita, proprietária da Clinipé, desenvolve diariamente um trabalho de sensibilização das pessoas, para a importância dos seus pés e para a necessidade de não os entregarem a quaisquer mãos.

“As pessoas devem olhar diariamente para os seus pés e estarem atentas à mínima alteração porque ela pode ser um sintoma de que algo está menos bem a nível postural, com tudo o que isso implica. Um calo é mais que um calo, uma unha não encrava sozinha e o pé não deforma porque sim. Cuide de si desde a sua base e, acima de tudo, confie os seus pés… nas mãos de quem sabe, conselho que repito há mais de quinze anos.

Com 23 anos de profissão e especializada em enfermagem podológica há 20 anos, Sandra Pita é alguém que tem feito a diferença na área dos cuidados de saúde aos pés e a quem vale a pena recorrer, em alternativa a alguns habilidosos e curiosos que se anunciam como grandes especialistas.

Há uma zona cinzenta na área da podologia, porque a fiscalização é escassa. E há muitas intervenções estéticas indevidas em áreas da saúde, feitas por quem nem sequer devia ponderar mexer, quanto mais actuar, por isso lembra: “O pé e os problemas com os pés sempre foram competência da enfermagem, sendo que ainda hoje somos nós, os responsáveis pelo controlo do pé diabético no serviço público. Sempre foi uma área da qual gostei, pois os pés são o nosso suporte, a nossa base e sem eles não andamos”, sublinha.

A Clinipé fica no Edifício Sopadel, em Abrantes e é lá que a enfermeira dá consultas. Mas também atende, igualmente por marcação, em Mação, na Clínica Médica Saldanha Rocha; em Ponte de Sor, no Centro de Fisioterapia e Osteopatia de Gonçalo Castanheiro; na Farmácia de Constância; no Hospital São João Baptista, no Entroncamento e na Clínica Doctor One, em Torres Novas.

Profissional de saúde especializada numa área com cada vez maior procura, Sandra Pita presta todo o tipo de cuidados de saúde aos pés, desde onicocriptoses, onicogrifoses, trauma ungueal, verrugas plantares, alterações posturais, dermatopatologias e tudo o que envolva alteração na saúde dos pés.