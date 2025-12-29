Politécnico de Santarém recebeu encontro transnacional do projecto europeu TAGIF

O Instituto Politécnico de Santarém acolheu nos dias 15 e 16 de Dezembro, um novo Encontro Transnacional do projecto europeu TAGIF – Transnational Apprenticeship for Green and Inclusive Futures. O encontro reuniu parceiros de Portugal, Espanha e França para avaliar o impacto do trabalho desenvolvido pelos estagiários nas empresas.

A reunião juntou os líderes do projecto, desenvolvido em parceria pelo Politécnico de Santarém, pelo IMH do País Basco, em Espanha, e pela Formasup/Université de Côte d’Azur, em França. O principal objectivo do encontro foi fazer um ponto de situação do trabalho realizado pelos estagiários que participaram na MasterClass promovida em Junho passado, em Nice, e analisar os resultados da aplicação prática dos conhecimentos adquiridos em contexto empresarial.

A MasterClass envolveu cerca de 40 estudantes, que foram capacitados com ferramentas e metodologias inovadoras nas áreas da inclusão, da transição digital e da sustentabilidade ambiental e ecológica. O encontro realizado em Santarém permitiu avaliar de que forma essas competências estão a ser traduzidas em mudanças concretas de comportamentos e práticas, tanto por parte dos estagiários como das empresas e organizações que os acolhem.

Para Rogério Palmeiro, coordenador do projecto TAGIF no Politécnico de Santarém, a existência de indicadores reais que comprovam esta mudança de paradigma representa “um patamar muito avançado” na formação dos estudantes. O responsável sublinha que os estagiários se afirmam cada vez mais como agentes activos de transformação, com impacto efectivo em áreas centrais como a transição digital, a sustentabilidade e as políticas de inclusão, reforçando o compromisso da instituição com a comunidade e os parceiros externos. Já Fernando Veloso, responsável pelo Work Package de Comunicação e Multimédia do projecto TAGIF e pelo Gabinete de Imagem e Comunicação do Politécnico de Santarém, destacou a importância da divulgação do trabalho desenvolvido. Segundo o responsável, é fundamental que os resultados da MasterClass e os diferentes outputs do projecto sejam disseminados e fiquem disponíveis, permitindo a sua utilização futura como ferramentas de trabalho produzidas no âmbito do TAGIF e do Politécnico de Santarém.