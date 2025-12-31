Encontro de Turismo de Coruche reúne agentes do sector para definir estratégias

O Observatório do Sobreiro e da Cortiça recebe no próximo dia 19 de Janeiro, entre as 15h00 e as 18h00, o IV Encontro de Turismo de Coruche, iniciativa que se afirma como espaço estratégico de reflexão, partilha e construção de caminhos para o futuro do turismo no concelho.

Promovido pelo Município de Coruche, o encontro reunirá empresários, especialistas, agentes turísticos, associações, academia e decisores públicos, num programa centrado nas tendências, nos desafios e nas oportunidades do sector em 2026. O turismo de natureza, a valorização da Estrada Nacional 2 enquanto eixo de promoção do interior e a criação de novas dinâmicas económicas e de desenvolvimento territorial estarão entre os principais temas em debate.

O programa integra diversas intervenções que percorrem dimensões estratégicas do turismo em Coruche, desde a apresentação da agenda municipal e da participação do Concelho na BTL -Lisbon Travel Market 2026, à valorização do turismo de natureza através da Rede Municipal de Percursos Pedestres, passando pela importância da Estrada Nacional 2 na promoção do interior do País. A análise das tendências do sector e a identificação de novas oportunidades de negócio completam um painel concebido para apoiar a tomada de decisão e estimular a cooperação entre os agentes do sector.

A sessão de abertura contará com a presença da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, seguindo-se a intervenção de Susana Cruz, vice-presidente e vereadora do pelouro do turismo do Município de Coruche, que apresentará a estratégia municipal para 2026.

A participação no IV Encontro de Turismo de Coruche é gratuita, mediante inscrição obrigatória, e está aberta a agentes turísticos, empresas, associações e a todos os interessados. As inscrições devem ser efectuadas até às 12h00 de 19 de Janeiro, através de formulário disponibilizado online disponibilizado pelo municipio.