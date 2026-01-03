uma parceria com o Jornal Expresso
03/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 03-01-2026 07:00

Maider Clinic garante respeito pela identidade de cada paciente

Maider Clinic garante respeito pela identidade de cada paciente
Ana Pereira e Fernando Goes, sócios-fundadores da Maider Clinic - foto DR
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Abertura da clínica em Santarém teve como objectivo disponibilizar um conceito de medicina estética que não existia na região.

Ao longo dos primeiros oito meses de actividade a Maider Clinic tem conquistado a confiança de muitas pessoas, tendo vindo a afirmar-se como um espaço de referência. Tendo como sócios-fundadores Fernando Goes e Ana Pereira, tem como directora clínica Sónia Fortunato Martins e o contributo profissional das médicas Cláudia Gaspar Vieira e Marta Sousa Cardoso que assumem ter uma abordagem personalizada, onde cada plano é completamente individualizado.
“Antes de qualquer procedimento, existe uma avaliação cuidada, esclarecimento de expectativas e acompanhamento contínuo. Um processo que consideramos essencial para criar relações duradouras e resultados naturais”, explicam os seus responsáveis.
A clínica de medicina estética Maider Clinic, no centro histórico de Santarém, tem serviços de harmonização facial, preenchimento com ácido hialurónico, bioestimuladores de colagénio, PRP, peeling médico, entre outros, distribuídos por dois gabinetes.
“Num sector frequentemente associado à rapidez e ao excesso, a nossa equipa opta por um caminho mais consciente, onde a naturalidade, a segurança e a ética médica estão sempre em primeiro lugar” sublinham. Na Maider Clinic, acrescentam, trabalha-se exclusivamente “com marcas e fornecedores que respeitam elevados padrões de qualidade e segurança, tendo certificação adequada e base científica”.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1750
    30-12-2025
    Capa Vale Tejo
    30-12-2025
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar