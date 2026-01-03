Maider Clinic garante respeito pela identidade de cada paciente

Ao longo dos primeiros oito meses de actividade a Maider Clinic tem conquistado a confiança de muitas pessoas, tendo vindo a afirmar-se como um espaço de referência. Tendo como sócios-fundadores Fernando Goes e Ana Pereira, tem como directora clínica Sónia Fortunato Martins e o contributo profissional das médicas Cláudia Gaspar Vieira e Marta Sousa Cardoso que assumem ter uma abordagem personalizada, onde cada plano é completamente individualizado.

“Antes de qualquer procedimento, existe uma avaliação cuidada, esclarecimento de expectativas e acompanhamento contínuo. Um processo que consideramos essencial para criar relações duradouras e resultados naturais”, explicam os seus responsáveis.

A clínica de medicina estética Maider Clinic, no centro histórico de Santarém, tem serviços de harmonização facial, preenchimento com ácido hialurónico, bioestimuladores de colagénio, PRP, peeling médico, entre outros, distribuídos por dois gabinetes.

“Num sector frequentemente associado à rapidez e ao excesso, a nossa equipa opta por um caminho mais consciente, onde a naturalidade, a segurança e a ética médica estão sempre em primeiro lugar” sublinham. Na Maider Clinic, acrescentam, trabalha-se exclusivamente “com marcas e fornecedores que respeitam elevados padrões de qualidade e segurança, tendo certificação adequada e base científica”.