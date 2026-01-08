Prémios de Natal distinguem quem apostou no comércio local em Alenquer

Os vencedores da 10.ª edição do concurso Alenquer+Natal é no Comércio Tradicional, integrado na programação do Alenquer, Presépio de Portugal, foram revelados dia 3 de Janeiro, no Largo das Hortas, em Alenquer, no âmbito do Mercadinho de Natal.

A iniciativa, promovida pela Câmara Municipal de Alenquer em colaboração com a Associação Comercial e Industrial do Concelho de Alenquer (ACICA), contou com milhares de senhas e participações até ao final do mês de Dezembro, reforçando a aposta no comércio tradicional e nos produtos locais de qualidade, ao mesmo tempo que premiou os consumidores que nele confiaram.

Em palco estiveram as 15 tômbolas seladas que, até 30 de Dezembro, estiveram distribuídas pelas 11 freguesias do concelho. Por cada 10 euros em compras no comércio aderente, os consumidores receberam uma senha que lhes permitiu habilitar-se aos prémios por freguesia e ao prémio final do concurso, correspondente a uma estadia numa unidade hoteleira em Portugal continental, no valor de 750 euros.

O grande vencedor foi Fernando Gonçalves, do Carregado, após uma compra efectuada no estabelecimento Fábrica Portuguesa dos Óculos. No total, foram atribuídos 4.050 euros em vales de desconto, a utilizar no comércio tradicional do concelho.

Os vencedores poderão reclamar os prémios junto da Divisão de Estratégia, sendo os vales válidos nos estabelecimentos comerciais aderentes até 30 de Abril de 2026, conforme previsto no regulamento do concurso.

Em paralelo, foram também divulgados os vencedores dos concursos de presépios, que abrangeram as categorias de comércio tradicional local, freguesias e uniões de freguesias, associações, instituições de ensino do município e munícipes a título individual. A 16.ª edição do concurso, realizada em parceria com a Rádio Voz de Alenquer, distribuiu um total de 3.200 euros em prémios, atribuídos com base na pontuação online e na avaliação de um júri, de acordo com as normas de participação.

O grande prémio do concurso de presépios foi atribuído a Mimos d’Alenquer, numa tarde que contou ainda com vários momentos musicais protagonizados por Diana e João.