Trabalhadores da Nobre em Rio Maior cumprem 26.ª greve esta sexta-feira

Os trabalhadores da empresa Nobre, em Rio Maior, cumprem esta sexta-feira a 26.ª greve convocada desde 2023, por falta de reposta ao caderno reivindicativo, segundo o sindicato das indústrias de alimentação. A primeira greve deste ano foi convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal (SINTAB), que hoje divulgou o pré-aviso para a paralisação, na unidade de Rio Maior, onde os trabalhadores se irão concentrar durante a manhã de sexta-feira. A concentração contará com um dirigente da CGTP-IN, a partir das 09h00.

A decisão de avançar com mais uma greve saiu da concentração realizada no dia 11 de Dezembro e “visa denunciar a falta de vontade da empresa para negociar o caderno reivindicativo dos trabalhadores, numa empresa certificada, com recurso a tecnologia de ponta e altos padrões de qualidade alimentar”, diz o SINTAB em comunicado.

De acordo com o mesmo sindicato, “apesar de já terem sido realizadas duas reuniões de conciliação na DGERT [Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho], a empresa continua sem apresentar qualquer proposta”.

Esta é 26.ª greve por falta de reposta ao caderno reivindicativo em que os trabalhadores exigem um aumento salarial de 150 euros, a valorização do subsídio de refeição e do trabalho noturno, a implementação de diuturnidades, direito a 25 dias de férias e o fim do recurso à contratação precária, entre outras reivindicações.