Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos em destaque no retrato nacional do poder de compra

Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos surgem em posições relevantes no mais recente Estudo sobre o Poder de Compra Concelhio, divulgado no final do ano passado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). Os dois municípios da região Oeste e Vale do Tejo integram o restrito grupo de concelhos do país que apresentam um Indicador per Capita (IpC) do poder de compra simultaneamente acima da média nacional e da respectiva média regional, evidenciando um desempenho económico superior ao contexto envolvente.

Apesar deste posicionamento favorável no indicador per capita, Vila Franca de Xira e Arruda dos Vinhos figuram também entre os municípios com valores mais baixos no Factor de Dinamismo Relativo (FDR), indicador que mede o poder de compra associado a fluxos populacionais irregulares, geralmente ligados ao turismo. Ambos registam um FDR de -0,7%, sinalizando menor impacto de consumo sazonal face a outros territórios do país.

O estudo do INE revela ainda que, em 2023, apenas 31 dos 308 municípios portugueses apresentavam um poder de compra per capita superior à média nacional. A maior concentração destes municípios está nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Lisboa lidera o ranking nacional com um IpC de 181,3%, seguida do Porto (162,2%) e de Oeiras (150,1%).

O distrito de Santarém aparece no ranking do INE numa posição intermédia a nível nacional, não integrando o grupo dos 31 municípios com IpC do poder de compra acima da média nacional. Também não é referido entre os municípios que apresentam um IpC simultaneamente acima da média nacional e da média regional, ao contrário de concelhos próximos como Arruda dos Vinhos ou Azambuja. O distrito de Santarém também não é mencionado nos valores do FDR, o que indica que não se destaca a nível nacional nem pela forte influência do consumo sazonal (associado ao turismo), nem por valores particularmente negativos nesse indicador.

Ao nível municipal, Lisboa concentrava sozinha 9,7% do poder de compra nacional, seguida do Porto com 3,8%. Vila Franca de Xira surge também entre os municípios que, individualmente, representam mais de 1% da PPC nacional, integrando um grupo maioritariamente composto por concelhos das áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto.

O estudo, consultado por O MIRANTE, evidencia ainda fortes assimetrias territoriais. Cerca de 81% dos municípios portugueses apresentaram um poder de compra per capita abaixo da média nacional e regional. Em contraste, apenas 27 municípios conseguiam posicionar-se acima de ambas as médias, onde se incluem Arruda dos Vinhos e Vila Franca de Xira. O estudo recorreu a 15 variáveis socioeconómicas e a um modelo de análise factorial, que visa criar um dos principais instrumentos para compreender a distribuição territorial do poder de compra em Portugal.