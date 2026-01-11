Sibelco Portugal distinguida a nível nacional e internacional

A Sibelco Portugal foi distinguida em 2025, com prestigiados prémios nacionais e internacionais pela sua excelência em práticas sustentáveis, segurança e responsabilidade social.

Para a empresa, aqueles reconhecimentos reflectem o seu compromisso contínuo com a inovação, a saúde e segurança dos colaboradores e a criação de valor para as comunidades locais.

A nível nacional, a 4 de Dezembro, a Sibelco recebeu três prémios durante as XVII jornadas técnicas promovidas pela ANIET (Associação Nacional da Indústria Extractiva e Transformadora): Boas Práticas em Segurança e Saúde – “Metodologia Sem Poeiras”; Prémio Especial de Comunicação – “Zeropoly” e Responsabilidade Social / Comunidades Locais – “Estrada da Azinheira”.

A nível internacional, a empresa foi premiada por: Boas Práticas em Segurança e Saúde – “Metodologia Sem Poeiras”, destacada como projecto de excelência por um júri internacional. Além disso, a empresa recebeu Certificados de Excelência Europeia nas áreas de Segurança e Saúde; Comunicação e Parceria com Comunidades Locais.

Através de comunicado, a empresa refere que os prémios recebidos demonstram que as práticas da Sibelco estão entre as melhores de Portugal e da Europa, fruto da dedicação diária de todos os colaboradores – desde as equipas de fábrica aos líderes de empresa.

“Este reconhecimento da Sibelco Portugal é certamente um motivo de orgulho para Portugal e para a comunidade de Rio Maior, onde se situam os seus escritórios e principal actividade”.

A Sibelco foi fundada na Bélgica em 1872, e actualmente conta com operações em 32 países e um extenso portfólio multimineral. Existindo em Portugal desde 1973, em Rio Maior e Eixo-Aveiro, tem uma concessão de exploração mineira, onde extrai e processa caulino, areias e farinhas de sílica para aplicações específicas, como é o caso da indústria vidreira, painéis solares, cerâmica, construção, fundição, electrónica, construção de superfícies desportivas e lazer.