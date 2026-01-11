uma parceria com o Jornal Expresso
11/01/2026

Edição Diária >

Edição Semanal >

 38 anos do jornal o Mirante
Assine O Mirante e receba o jornal em casa
Economia | 11-01-2026

Sibelco Portugal distinguida a nível nacional e internacional

1 / 3
Sibelco Portugal distinguida a nível nacional e internacional
2 / 3
Sibelco Portugal distinguida a nível nacional e internacional
3 / 3
Sibelco Portugal distinguida a nível nacional e internacional
partilhe no Facebook
partilhe no Twitter

Em Portugal desde 1973, com instalações em Rio Maior e Eixo-Aveiro, tem uma concessão de exploração mineira, onde extrai e processa caulino, areias e farinhas de sílica.

A Sibelco Portugal foi distinguida em 2025, com prestigiados prémios nacionais e internacionais pela sua excelência em práticas sustentáveis, segurança e responsabilidade social.
Para a empresa, aqueles reconhecimentos reflectem o seu compromisso contínuo com a inovação, a saúde e segurança dos colaboradores e a criação de valor para as comunidades locais.
A nível nacional, a 4 de Dezembro, a Sibelco recebeu três prémios durante as XVII jornadas técnicas promovidas pela ANIET (Associação Nacional da Indústria Extractiva e Transformadora): Boas Práticas em Segurança e Saúde – “Metodologia Sem Poeiras”; Prémio Especial de Comunicação – “Zeropoly” e Responsabilidade Social / Comunidades Locais – “Estrada da Azinheira”.
A nível internacional, a empresa foi premiada por: Boas Práticas em Segurança e Saúde – “Metodologia Sem Poeiras”, destacada como projecto de excelência por um júri internacional. Além disso, a empresa recebeu Certificados de Excelência Europeia nas áreas de Segurança e Saúde; Comunicação e Parceria com Comunidades Locais.
Através de comunicado, a empresa refere que os prémios recebidos demonstram que as práticas da Sibelco estão entre as melhores de Portugal e da Europa, fruto da dedicação diária de todos os colaboradores – desde as equipas de fábrica aos líderes de empresa.
“Este reconhecimento da Sibelco Portugal é certamente um motivo de orgulho para Portugal e para a comunidade de Rio Maior, onde se situam os seus escritórios e principal actividade”.
A Sibelco foi fundada na Bélgica em 1872, e actualmente conta com operações em 32 países e um extenso portfólio multimineral. Existindo em Portugal desde 1973, em Rio Maior e Eixo-Aveiro, tem uma concessão de exploração mineira, onde extrai e processa caulino, areias e farinhas de sílica para aplicações específicas, como é o caso da indústria vidreira, painéis solares, cerâmica, construção, fundição, electrónica, construção de superfícies desportivas e lazer.

PUB EM ARTIGO
PUB EM ARTIGO

Mais Notícias

    A carregar...
    Logo: Mirante TV
    mais vídeos
    pub1
    pub1

    Fotogaleria

    mais fotogalerias
    pub8

    Edição Semanal

    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Médio Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Lezíria Tejo
    Edição nº 1751
    07-01-2026
    Capa Vale Tejo
    07-01-2026
    Especiais de O MIRANTE
    19-11-2025
    Edição do 38º Anivesário de O MIRANTE
    08-10-2025
    Revista 1000 Maiores Empresas da Região
    10-11-2025
    Especial Alves Redol e José Cardoso Pires no centenário do autor de O Delfim
    30-07-2025
    Revista de Construção
    23-07-2025
    Especial Verissímo Serrão
    23-07-2025
    Revista Saúde e Bem Estar