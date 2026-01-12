Consultórios Médicos do Jardim passam a disponibilizar consultas de Imunoalergologia

A Clínica Consultórios Médicos do Jardim, em Almeirim, passou a disponibilizar consultas de Imunoalergologia, com a integração do médico especialista David Pina Trincão, reforçando a resposta clínica numa área com crescente relevância na saúde da população.

A Imunoalergologia é a especialidade médica dedicada ao diagnóstico e tratamento das doenças alérgicas e do sistema imunitário, abrangendo todas as idades, desde a infância até à idade adulta. Entre as áreas de actuação incluem-se a asma, a rinite alérgica, a rinossinusite, a urticária, a dermatite atópica, bem como as alergias alimentares e medicamentosas e algumas patologias imunológicas.

Segundo o especialista, “as doenças alérgicas têm sido cada vez mais valorizadas pelo impacto significativo que apresentam na qualidade de vida, no sono, no rendimento escolar e profissional e no bem-estar geral dos doentes, tornando essencial uma abordagem médica diferenciada e adequada”.

A Imunoalergologia distingue-se por permitir uma avaliação clínica rigorosa e um estudo complementar adequado, fundamentais para um diagnóstico correcto e para a definição de estratégias terapêuticas personalizadas, que podem incluir medidas de prevenção, tratamento farmacológico e, quando indicado, imunoterapia específica. Com esta nova valência, os Consultórios Médicos do Jardim continuam a alargar a sua oferta de cuidados de saúde, que inclui diversas especialidades médicas e terapêuticas, mantendo a aposta numa resposta clínica diferenciada e acessível à população da região.

A clínica localiza-se na Rua Alexandre Herculano, 2B, em Almeirim, por cima da Farmácia Correia de Oliveira e junto aos Bombeiros, funcionando mediante marcação prévia.