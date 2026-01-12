Na Clínica Dentária Saúde Valente em Alcanena trabalha-se sem pressa

A Médica Dentista Cláudia Gomes Valente, proprietária da Clínica Saúde Valente, em Alcanena, criou um espaço acolhedor, onde se trabalha sem pressa, dando atenção às pessoas e procurando criar laços com elas, para que se sintam confortáveis e seguras durante os tratamentos.

“Somos uma clínica familiar e prestamos todos os serviços na área da medicina dentária, desde uma simples destartarização (limpeza de dentes) e check-up até um tratamento mais complexo como extracção de dentes dos sisos ou próteses sobre implantes”, explica.

Com um percurso profissional de vinte e cinco anos, diz que procura estar sempre actualizada. “Terminei o curso de Medicina Dentária em Julho de 2000, pela Universidade de Coimbra e ao longo destes anos tenho feito formações em Ortodontia, extração de sisos, implantes e radiologia. Com a evolução da medicina e da tecnologia é muito importante estar actualizada para poder dar o melhor tratamento possível ao nosso paciente. Também ao longo destes anos tenho adquirido experiência nas clínicas por onde trabalhei. Em respeito a conquistas como empresária, tenho uma clínica em Leiria, como mais de 20 anos de serviço à comunidade e que tem vindo a crescer ao longo destes anos. Há 3 anos realizei o meu sonho de abrir um segunda clínica, desta vez em Alcanena, uma vila lindíssima, onde já tinha trabalhado durante 19 anos”, refere. Na Clínica de Alcanena atende pessoas de localidades vizinhas, nomeadamente e Minde, Mira de Aire, Serra de Santo António, Torres Novas, entre outras. Dispõe de vários seguros, planos de saúde, cheque dentista e protocolos com várias empresas ao redor da Vila de Alcanena. “Atender com simpatia, clareza, e sermos verdadeiros com os nossos pacientes, resulta sempre num tratamento bem feito e um paciente feliz”, são alguns dos seus princípios.